希斯基：麥克阿瑟可力擒水手

FC麥克阿瑟在今季澳職開季表現相當好，近5場常規賽錄得2勝2和1負的成績，看來今季的發展不錯。

麥克阿瑟上場常規賽表現出色，成功作客擊敗威靈頓鳳凰，而謝明亦攻入了今季第4個入球兼且近3仗的第2個入球，近況大勇，同時協助球隊於賽後升上聯賽榜第5位。儘管謝明年屆34歲，不過繼續能夠在前線取得入球。

另外，我認為馬田積高利斯於邊線位置相當具危險性，經常協助球隊建立攻勢。今季他8次上陣累積了4個入球及3次助攻，表現甚佳，所以我相信他今仗的演出將會帶來影響，特別是他能夠將皮球送到禁區內的謝明腳下。

對手中岸水手上仗主場以0:4大敗給阿德萊德聯，今季表現一直欠穩，我感到球隊如今出現了一些大問題。

水手的後防表現特別差勁，面對阿聯及早前於亞冠盃鬥橫濱水手時同樣失了4球，近6仗中對神戶勝利船及威靈頓鳳凰時也分別失了3球，所以他們急需填補後防的漏洞。

其領隊馬克積遜球員時代司職後衛，因此我深信他現正努力改善球隊後防的表現。拜仁卡達達及尼敦保羅等守衛，也有責任去提升自己的表現，協助球隊重整防線。

如果中岸水手能夠交出緊密的表現，那麼古奧於反擊時的速度，以及米基爾杜卡的創造力，將會為球隊的前線提供一定的質素。然而，我認為今仗FC麥克阿瑟最終將可於主場獲勝。