英澳網壇情侶平安夜前夕報婚訊　元旦要互撼

踏入普天同慶的日子，總有喜事來！英國網壇「一姐」寶特與世界排名第9的澳洲名將米納爾，周一（23日）宣布訂婚；不過，他們將會出戰年底的聯合盃比賽，「兩公婆」將會互撼，為國家爭勝。

這對網壇情侶在巡迴賽上認識到拍拖，已接近五年，女子世界排名24位的寶特在個人社交平台上戴了一張戒指照片，並寫上:「我們一直在保守一個小秘密。」藉此公開二人已經訂婚。

28歲的寶特與近年冒升迅速的25歲米納爾，將於1月1日在悉尼舉行的聯合盃分別代表英國及澳洲對戰，並可能混雙項目中比拼。在公布訊婚前寶特接受訪問時笑稱:「我不會說我對戰他感到興奮，他是一名排名前10的球員，而且他知道如何打網球，但個人問題上，很困難，但也是值得炫耀一下。」

至於今年職業生涯曾攀上世界第6的米納爾，今年贏過兩個冠軍，並躋身了三個大滿貫的8強，亦獲得了年終賽資格，成為自20年前希域之後，首位參戰的澳洲球手，聖誕將至，他亦已返老家，並為聯合盃備戰:「我在此只花時間在網球場及健身室，這令我變得更有動力，並有那種飢餓感，己經壓倒了放假及享受節日的感覺。」他們二人曾於去年溫網合作出戰混雙，並躋身次圈。