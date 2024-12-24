奧脫福鼠輩橫行　小食亭有老鼠屎

曼聯近年成績差之外，主場奧脫福球場亦淪陷，唔只漏水，並且「鼠」輩橫行，根據英國《每日郵報》爆料，奧脫福出現鼠患，當局喺球場小食亭等地方發現老鼠屎，因而被「降級」，以5星為滿分嘅衞生評級之中，奧脫福只有2星，可見衞生情況惡劣，實在趕客。

據悉有關方面喺一次例行檢查之中，發現地面一層企業包廂及出售食物嘅小食亭，都有老鼠活動嘅證據，包括老鼠屎，結果衞生評級由4星降至2星。當地市政部門已經要求曼聯對問題作出整頓，有分析指奧脫福球場鄰近河邊及鐵路，容易出現鼠患問題。

曼聯管理層已經採取行動，聘請滅蟲公司幫手，每星期4至5次去奧脫福球場滅鼠，希望盡快令評級提升至最高5星，因為大部分英超球場衞生評級都達到5星，奧脫福僅有2星實在羞家。

其實奧脫福球場長年都有衞生問題，南北看台及辦公室曾於2015年出現嚴重鼠患，早前球場內舉行企業私人活動，竟然向賓客提供未煮熟雞肉，結果衞生評級被降至只有1星，直至11月經過檢查後，提升至4星，但現時因為發現老鼠屎，又被降至2星。

事實上，曼聯主場及訓練設施殘舊，一直為人詬病，今年5月對阿仙奴比賽期間，奧脫福球場東看台上蓋突然漏水，變成「水舞間」。此外，C曾經批評卡寧頓訓練基地嘅泳池，同佢2009年離隊時完全一樣，唔只殘舊，甚至有瓷磚損壞都冇修補。

曼聯計劃斥資20億鎊(約195億港元)興建可以容納10萬人嘅新球場，目標2030年落成，球迷未來6年去奧脫福睇波，真係唔好亂食嘢。