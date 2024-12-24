海灣盃阿曼鬥卡塔爾　免費台直播

海灣盃A組次輪，阿曼對卡塔爾。兩軍首戰同樣和波，阿曼逼和主辦國科威特，卡塔爾則與阿聯酋打成平手，現時同組4隊都有晉級機會，今場肯定會踢得進取，卡塔爾近8場7次開3球或以上，推介2.5球入球大。（HOY TV 76台周二晚12時25分直播）

阿曼喺好多球迷心目中都係弱旅，不過唔講唔知，原來上屆佢哋殺入決賽，最終只係加時輸畀主辦國伊拉克，球隊韌力十足。阿曼今屆首戰又係對東道主，先落後之下，最終逼和1比1，雖然全場只得一次射門中目標，但就一矢中的。無獨有偶，上屆佢哋又係小組首戰和波，跟住連贏2場晉級4強，所以大家真係唔可以睇小佢哋。

論實力當然係卡塔爾較強，而且近年交手成績亦佔上風，不過阿曼並非完全捱打，近7次對賽有6次都能夠取得入球。卡塔爾臨開波陣前換帥，由曾經助愛斯賓奴奪得2006西班牙盃嘅功臣加西亞費南迪斯執教，由於加西亞費南迪斯本身係攻擊球員出身，預料卡塔爾都會取主動，希望入波攞3分。事實上，加西亞費南迪斯召入艾薩德射手阿克林阿費夫，以及艾杜哈尼前鋒艾莫爾斯阿里，肯定會於賽事中強攻對手，加上卡塔爾近8場7次開3球或以上，推介入球大。

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