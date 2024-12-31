爆大冷！車路士防線2次送禮不敵葉士域治

葉士域治(左)今場9次射門有6次中目標。(Getty Images)

周二(31日)凌晨英超爆出冷門，豪門車路士防線2次犯錯，作客以0比2不敵護級份子葉士域治，爆出6.6倍主W。車路士遭遇2連敗後，落後榜首利物浦10分，兼踢多1場，恐怕爭標希望愈來愈渺茫。

車路士上仗領先之下，主場1比2不敵富咸，以為只係一時大意，但今仗對住弱隊葉士域治，卻佔唔到甜頭，證明球隊狀態正在下滑。開賽12分鐘，罕有擔任正選嘅車路士門將佐真臣出迎判斷錯誤，撲跌對手利安戴納，球證判罰12碼，利安戴納自己主射入網，為葉士域治打開紀錄。

車路士原本有機會扳平，但係高爾彭馬主射罰球中柱彈出，其後呢位英格蘭國腳開出罰球，祖奧菲歷斯近門射入，但因為越位被削入波無效。

車路士久攻不入，下半場初段，防線再次出錯，後衞阿素迪沙斯回傳失誤，被利安戴納截到，立即打反擊，最後傳畀奧馬利赫捷臣射入成2比0。

值得一提，奧馬利赫捷臣今季正式由車仔永久轉投葉士域治，呢位21歲英格蘭新星今場倒戈入波後，一樣大肆慶祝，並唔畀面車仔。

車路士今場有76%控球率，但20次射門只有5次中目標，反觀葉士域治9次射門有6次中目標，成為勝負關鍵。車路士早前一度升上聯賽第2位，但近3場英超僅有1和2負，已跌至第4位。