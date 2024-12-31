勒邦占士40歲生日 　承認盼在湖人退役

NBA湖人球星勒邦占士周一（30日）迎來40歲生日，他早前出席球隊訓練時接受記者訪問，笑言自己有心的話，可以繼續打多5至7年，但強調絕不會這樣做。距離退役日子不遠的「大帝」，又指希望自己能夠在「紫金軍團」結束職業生涯。

勒邦占士已經在聯盟征戰22個賽季，累積上陣1,520場，兼奪取無數榮譽，包括4座總冠軍、20次入選全明星等。而本季上陣28場，場均亦交出23.5分、7.9籃板、9助攻亮麗數據，他直言自己此刻仍有心有力：「老實說如果我真的想要，我或許可以維持高水準表現，再5年到7年，但我不會這樣做的。同時一旦選擇退休，我便不會再復出了！」

意識到剛踏入4字頭，「大帝」表示起床時亦感到衝擊，他指理解退役只是早晚的事，預計會在湖人結束職業生涯：「我想要在湖人退役，這是我的計劃。我沒那麼天真，明白籃球與商業掛鉤，但我與球隊的關係顯而易見，希望我剩餘的生涯不必再去任何地方。」湖人目前戰績18勝13敗，「大帝」又認為球隊絕對有機會爭奪總冠軍：「我們現在能贏總冠軍嗎？不，我不認為，但這很好，因為我們還有很多進步空間。」