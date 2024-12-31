元旦盃周四上演　甲一男籃學界勁旅爭新年頭綵

每年1月1日為本地籃球揭開新年「序幕」的元旦盃籃球賽，將於明天（2025年1月1日）上午9時起，假元朗鳳琴街體育館舉行連串賽事，4支本地男子籃球勁旅，包括晉龍WTS、建龍飛馬、Supernova晉裕及漢友均會出戰元旦盃2025。今年大會亦邀請了四隊香港女子甲一隊伍，包括均安、偉邦、安青及荃灣爭奪女子甲一組挑戰盃，球迷可於元旦日欣賞多支本地頂級球隊作賽。

為了令元旦盃活動更多元化，活動當日增設了元旦籃青花式灌籃表演大會，大會特意邀請中國扣籃王陳登星到場上演花式入樽。而今屆賽事更首次加入兒童Hip Hop舞蹈表演，為現場健兒打打氣。

賽事邀請了學界精英一同較量，包括全港學界精英籃球比賽冠軍英華書院、全港學界精英籃球比賽季軍北角協同中學、全港學界精英籃球比賽8強之一裘錦秋中學（葵涌）及學界勁旅聖若瑟書院。籃青明星賽方面，Hero明星籃球隊將會迎戰洪子晴明星籃球隊。元旦籃青傳奇球星邀請賽則會由譚秉智率領的萬芳冰室經典球星隊對戰由黃偉鴻率領的迪洋國際經典球星隊。歡迎公眾到場觀賞及支持自己的心水球隊。

元旦盃2025資料：

日期：2025年1月1日（星期三）

時間：上午9時至下午7時

地點：元朗鳳琴街體育館

參賽隊伍：

（男子甲組挑戰盃）晉龍WTS、建龍飛馬、 Supernova晉裕、漢友

（女子甲一組挑戰盃）均安、偉邦、安青、⁠荃灣

（全港學界精英挑戰盃）北角協同中學、裘錦秋中學（葵涌）、聖若瑟書院、英華書院

（元旦籃青明星賽）Hero明星籃球隊VS洪子晴明星籃球隊

（元旦籃青傳奇球星邀請賽）萬芳冰室經典球星隊VS迪洋國際經典球星隊