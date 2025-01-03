港珠澳半馬周日開跑　日名將川內優輝贈應戰貼士

第2屆「中銀港珠澳半馬拉松」將於周日（5日）正式開跑，大會周五（3日）假麗豪航天城酒店舉行賽前記招，會上除了公開特邀精英運動員17人陣容外，更邀得羅映潮、24年柏林馬拉松冠軍托路沙（Milkesa Mengesha Tolosa）及國際田聯金級跑手迪基莉絲姬（Gotytom Gebreslase Teklezgi）等16位本地及海外精英跑手出席記招，而擁有「最強市民跑者」之稱的日本名將川內優輝亦有現身分享比賽貼士。

37歲的川內優輝曾於2019年來港參加半馬賽事，相隔5年再度訪港，這位18年波士頓馬拉松冠軍跑手，表示非常期待周日的賽事，更贈上應戰貼士：「這次的港珠澳半馬以大橋作為賽道，相信天氣狀況和風速會是一大挑戰，我建議大家盡量與一群跑手一起跑，有助克服風阻。」被問到今仗期望，川內優輝目標是1小時06分或07分完成半馬，他又分享對香港的印象：「很開心可以再次來到香港比賽，我會留港3天，有機會的話想到天壇大佛及昂平360遊覧，和品嘗擔擔麵等不同的地道美食。」

另外本地精英代表羅映潮（Virginia）亦會出戰周日半馬賽事，對於今屆大會作出眾多優化措施，包括報給站提供能量飲品及香蕉等物資、賽道及起跑點流動洗手間數量，分別增設至130個及70個、將起跑點移近落車點500米，和於大橋接駁位置罅隙鋪上防滑膠墊，以提升跑手體驗，「Virginia」表示歡迎：「我知道今年起跑點安排有所優化，今年可以少走500公尺到達起點位置，對於跑手而言當然非常好，讓我們可以有更多時間去熱身準備自己，所以今年比賽我都有信心取得好成績。」作為今年首個本地賽，羅映潮表示2025年會以3大賽事為主要目標，期望可以保持進步：「我今年的重點賽事會是3月亞洲馬拉松錦標賽、9月世界道路錦標賽及年尾的全運會，雖然視周日半馬為練習賽，但我會做好每一課練習，跑好每一場，希望2025年自己可以保持進步。」