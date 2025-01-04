約基利斯新年首戰「戴帽」　曼聯肯出手買未

周六(4日)凌晨葡超，士砵亭「人氣射手」約基利斯踏入新年第1場比賽，就上演「帽子戲法」射入3球，今季各項賽事上陣28場入30球，包括踢17場聯賽入21球，效率極高，可惜士砵亭作客只能打和甘馬雷斯4比4，領先踢少1場嘅第2位波圖1分。

約基利斯延續上年勇態，今仗開賽2分鐘就入波，甘馬雷斯好快扳平，呢位26歲瑞典國腳再入2球，踢咗57分鐘已完成「帽子戲法」，協助士砵亭領先3比1。不過，士砵亭防線太脆弱，被甘馬雷斯連入3球，落後3比4，直至補時靠法蘭斯高查卡奧建功，驚險逼和4比4執番1分。

雖然士砵亭失分，但約基利斯表現出色，獲各界稱讚，曼聯主帥魯賓艾摩廉會否今個月出手收購呢位舊部救亡，備受關注。英國媒體《inews》指曼聯雖然財政欠佳，但仍希望今個月增兵，目標簽入1位左後衞及1位前鋒，約基利斯成為熱門人選。

據悉士砵亭願意今夏以6,000萬鎊(約5.8億港元)出售約基利斯，但如果曼聯想提早今個月收購佢，就需要支付8,000萬鎊(約7.7億港元)轉會費，恐怕會令紅魔鬼卻步。