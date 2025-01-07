英聯盃4強　惡霸阿仙奴拆「紐」振聲威

英聯盃4強首回合大戰，阿仙奴主場迎戰紐卡素。「兵工廠」近年成績起飛，不過就冇冠軍獎盃「認證」，今屆英聯盃正正係打破「冠軍荒」嘅黃金機會，預料嚟到4強都唔會收手，挾主場之利可贏有主將缺陣嘅紐卡素，主勝可取！（無綫myTV SUPER周三凌晨4時直播）

阿仙奴自2020年贏英足盃冠軍後，一直同獎盃無緣，喺聯賽已被利物浦大幅拋離，既然今屆英聯盃已殺入4強，專注搶盃無疑更加實際。事實上，阿仙奴今季陣容深度加強，尼華尼利、利維斯史基利等小將成功擔大旗，加比爾捷西斯等後備亦打起狀態，今場一定開行Turbo，戰鬥力甚有保證。

為免次回合作客聖占士公園陷入苦戰，阿仙奴今場必定要趁主場建立優勢，而且佢哋近期喺酋長球場演出極佳，近6場主場賽事拎到5勝1和佳績，當中有5場保持不失球，威力強大。

雖然論近況紐卡素狀態可能更好，各項賽事已連贏6場，不過佢哋對上13次作客阿仙奴，法定時間只得2和11負，往績係一面倒劣勢，而且今場仲有中場核心般奴古馬雷斯同中堅法比安舒哈停賽，中路防守出現重大缺口，今次造訪酋長球場凶多吉少，一於博阿仙奴主勝。

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