港超聯　陳志康出山！接任均業北區主教練　

暫排聯賽榜尾的均業北區周三（8日）在社交媒體宣布，由即日起委任陳志康頂替鮑家耀成為球隊主教練，而後者將轉任為技術總監，「Cow Sir」表示首要目標是提升聯賽排名。

人稱「Cow Sir」的陳志康球員年代曾效力多支本地球會，擁亞洲足協A級教練牌照的他在退役後先出任南華助教。2012年起則擔任太陽飛馬領隊，及後一度兼任主教練，並帶領球隊取得優異成績，個人更在2013/14球季香港足球明星選舉榮獲最佳教練。今次則為他相隔逾十年後，再次出山成為主教練。

Cow Sir是日主持上任後第一課操練，他感覺球隊絕對有上升的空間：「初步感覺球隊的中前場有不錯的創造能力，只是可能近期成績不太理想導致信心不足，影響球員的發揮，而防守上亦有不同情況需要加強。」除此之外，Cow Sir又提到接下來首要目標是改善成績：「無論在榜首競逐冠軍，還是在榜尾，都會有一定的壓力。而現在目標很明確，是要幫助球隊提升排名，同時我亦相信陣中球員，絕對不會甘心處於現在的位置。」

陳志康個人檔案：

出生日期：1976年10月20日（48歲）

曾執教球隊：太陽飛馬

現執教球隊：均業北區

個人榮譽：2013/14球季香港足球明星選舉最佳教練