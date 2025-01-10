女花香港世界盃　陳諾思全勝晉級正賽　

國際劍擊聯會（FIE）女子花劍世界盃一連三日，假亞洲博覽館8號館舉行。周五（10日）率先進行個人賽資格賽，其中港隊領軍人物陳諾思（Daphne），以全勝姿態順利闖入翌日的正賽，惟她直言自己表現未算最理想。

香港連續兩年成為花劍世界盃主辦城市，而首日上演的女花個人資格賽，除世界排名前16避戰，其餘175名選手分成7組作賽，包括由陳諾思、鄭曉為領銜的30名港將。當中巴黎奧運港隊代表陳諾思，是日狀態大勇，在資格賽6戰全勝，更躋身首輪成績最好的24人，提早晉級正賽。

然而屬於眾人焦點的Daphne，在完成資格賽後接受記者訪問，卻認為表現未算最理想：「雖然全勝，但入局比較慢，尤其一開始有點緊張，第一場整個人甚至非常僵硬，幸好之後幾場表現慢慢提升。」同時，她表示今次主場出戰，有助自己爭取更好成績：「自己聖誕節開始留港訓練，令今次比賽不用調整時差，加上環境自己又熟悉。場地方面，個人認為不會太逼，熱身空間絕對足夠。」

除此之外，現就讀美國西北大學的Daphne，透露自己會在下周一（13日）趕回美國上課，又希望世界排名不會受到學業影響太大：「少了出外比賽，自己都擔心世界排名會下降。接下來目標只希望能盡量參與比賽，令排名不會跌太多，否則要再追分比較困難。下個比賽應該是2月的校內賽，至於都靈站大獎賽則未知會否參加，當然自己很想去，但也要視乎學校會否批准。」