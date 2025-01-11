希斯基：麥克阿瑟爆「機」搶三分

即使紐卡素噴射機及FC麥克阿瑟在今季澳職的目標各有不同，但我認為今場賽事對雙方來說都十分重要。

紐卡素噴射機上仗在幾經辛苦的情況下，憑著拉治蘭路斯下半場的入球，成功以1:0險勝布里斯班獅吼，信心方面將提升不少。

我的舊東家今季表現時好時壞，但我認為經過10場聯賽後取得10分，對這支由羅拔史坦頓領軍的隊伍已經是一個不錯的成績，事關他們的目標將會是避免在聯賽榜排包尾。

右閘阿基連拿近況相當不俗，在擊敗獅吼一戰中錄得近4場聯賽第4次助攻之餘，期間亦有1個入球進帳。另外，賓吉遜也可為球隊產生入球威脅。

另一邊廂，FC麥克阿瑟上仗主場以1:2不敵阿德萊德聯，終止了球隊6場聯賽不敗走勢，但我相信他們依然可以乘勢連續第2季打入季後賽。翼鋒積祖魯近3仗一共攻入4球，今仗大家要再次留意這名年僅21歲球員的演出。

至於隊長謝明以及20歲小將阿里阿夫派奧將希望積祖魯及馬連積高利斯繼續供應埋門機會，皆因這對前鋒組合絕對是球隊的進攻核心，成功帶領球隊在今季聯賽，每場平均攻入兩球。

紐卡素噴射機今季表現欠穩，相反FC麥克阿瑟近況及走勢都較佳，故我相信他們今仗將可輕鬆獲勝，並穩坐聯賽榜前半版位置。