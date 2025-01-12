港超聯　陳志康接手第一擊！北區火併九龍城

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周日（12日）為大家送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」地區打吡，榜尾均業北區坐鎮北區運動場面對九龍城。北區今場派出龐焯熙把關，黃靖然夥拍新兵丹尼路鎮守後防、另一新兵艾利安負責中場屏障，協助古杜拉和羅港威攻堅；九龍城陣容方面，袁皓俊負責把關，迪高、何瀧浩及新兵田中芳拓組成中場鐵三角，為卡朗和許嘉樂創造突擊機會，林學曦及曾錦濤則先列後備。

均業北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

5 丹尼路

8 肯迪 [C]

9 羅港威

10 羅曉聰

11 古杜拉

22 劉君正

27 黃靖然

29 簡嘉亨

32 艾利安

73 黃偉國

九龍城正選：

88 袁皓俊[GK]

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高[C]

11 袁世傑

17 田中芳拓

20 嚴啟倬

23 何瀧浩

24 曾家進

25 許嘉樂

27 卡朗

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

4 李俊霆

6 葉卓文

7 舒拉普

14 何振廷

15 彭軍凡

17 尤朗

18 戴子軒

20 鄭宇稀

23 韋健豪

28 班哲文

33 蕭世充

九龍城後備：

19 陸平中[GK]

63 李瀚灝[GK]

4 姜浚賢

7 艾里安

8 邵昀俊

9 陳文輝

10 林學曦

21 曾錦濤

26 馬阡皓

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

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周日（12日）為大家送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」地區打吡，榜尾均業北區坐鎮北區運動場面對九龍城。九龍城過年前戰績有所回落，且看由新帥陳志康首度領軍的北區，能否踢出爭氣波！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)

均業北區上仗在易邊後打少一人下，最終連失3球，慘遭標準流浪逼和4比4，士氣難免受挫。不過球隊早前已找來前「最佳教練」陳志康出山接手，加上3名新兵艾利安、丹尼路，以及彭軍凡已完成註冊，是役表現令人期待，惟中堅基拿美要坐波監，致後防少了一個選擇。

至於上場梅開二度的中場肯迪，就認為球隊表現正在進步，對九龍城目標開齋：「球隊喺一啲細節上仲有犯錯，但我覺得同隊友喺場上配合得越來越好，希望之後嘅比賽，自己可以繼續交出入球、助攻。球季已經過咗3分之1，冇咩時間剩，我哋急需攞到第一場勝利！」

九龍城於冬季轉會窗簽入前日本小國腳田中芳拓，以及南韓中堅姜𠗕賢，主教練陳銘剛期望新援的加入能為球隊帶來火花：「班底固定咗一段時間之後，火花會比季初少，希望新人帶新嘅元素畀球隊之外，刺激到現有班底，重拾對比賽嘅新鮮感。」九龍城目前於聯賽排名第5，穩佔中游位置，「剛sir」透露為提升競爭力，目前正物色合適的新球員，預料中前場或會再添歐洲新援，亦會於次循環着力改善球隊防守能力：「除咗兩個日韓球員之外，我哋都搵咗個喺法國搵食嘅外援。首循環失球數字的確須要改善，我哋都針對呢方面調整，盡可能減低今場對手嘅威脅性，希望內外補強，提升整體實力。」

對手北區位列榜尾，中場許嘉樂表示絕對不會因此而有所鬆懈：「北區雖然排榜尾，但其實佢哋每場都入到好多波，進攻能力絕對唔係講笑，我哋會爭取多啲機會喺早段入波，做好防守反擊，希望踢場好波畀球迷睇。」