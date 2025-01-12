香港東方8分險勝漢友　藍軍9戰全勝奪常規賽冠軍

周日（12日）甲一男籃常規賽煞科日，頭場由未逢敵手的香港東方對陣漢友，有數名傷兵的「藍軍」憑陳兆榮、梁嘉顯和梁兆華率隊，終場以73：65取勝，9戰全勝奪得常規賽冠軍，強勢衝擊季後賽爭衞冕，將於周四（16日）與永倫或漢友之間的勝者展開4強大戰。至於常規賽4至6名亦於今場後篤定，分別為永倫第4、漢友第5和康仁福建第6。

今場香港東方外援麥洛連及楊和因傷缺陣，張延隆亦未入名單，共派出11人出戰，陳兆榮和徐遠成傷癒復出，前者搭配梁嘉顯、梁兆華、迪維拉和卜聿揚擔正，漢友以黃銘德、黃裕杰、溫梓豐、莊嘉聰及「倒戈」舊會的外援托查摩利路斯應戰。

香港東方率先進入狀態，開局打出8：0攻勢，而漢友靠托查摩利路斯後仰中投開齋，其後再於外圍開炮，加上後備上陣的馬嘉聰連袋4分反先比數11：10。漢友改變防守策略使出全場緊迫，不過東方未受挑戰，更有梁嘉顯內外開弓在1分鐘內飆入8分，包括連轟2記三分彈，首節以21：13為東方確立領先優勢。

次節，徐遠成於攻防兩端交出表現，與陳兆榮聯手將分差進一步擴大至10分以上，漢友該節由黃裕杰進賬6分，尾段憑黃銘德、朱浩雯和托查摩利路斯先後命中三分，打出一段9：2小高潮，上半場完僅落後28：33。

轉變後，漢友提升防守強度，令對手投射手感降溫，托查摩利路斯外圍搏犯，3記罰球全中再度反先38：35。東方派出小將鍾祖豪組織攻勢，兩度送出妙傳奪回領先優勢，加上卜聿揚於籃底兩度打入「easy bucket」，「藍軍」以50：47些微領先進入最後一節。

決勝節，漢友奮力追分至52：54，惟主將蔡駿賢陷入犯規麻煩。東方趁勢發動猛攻強打顏色地帶，策略成功令對手錄滿隊犯，該節累積搏得14次罰球機會，托查摩利路斯關鍵弧頂三分為漢友「續命」，梁兆華射入「Answer 3」穩定局勢，連同梁嘉顯錦上添花射入今場第3記三分波，比賽在餘下1分鐘已塵埃落定，東方以73：65勝出，並以全勝姿態奪得常規賽冠軍。

數據方面，香港東方僅3人得分上雙，陳兆榮攻入全隊最高17分，梁嘉顯三分波6射3中、貢獻14分，梁兆華亦有11分6助攻進賬。漢友外援托查摩利路斯轟全場最高的22分、外加14籃板6助攻的「雙雙」成績，不過亦送出5次失誤，而華將馬嘉聰取得10分。

2024甲一常規賽最終排名

1 香港東方

2 南華

3 滿貫

4 永倫

5 漢友

6 康仁福建

7 晉裕

8 崇德飛鷹

9 晉龍WTS

10 建龍飛馬