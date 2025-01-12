湯馬士轟37分　晉龍WTS反勝康仁福建

甲一男籃聯賽周日（12日）尾場，上演本季常規賽最後一戰，由康仁福建鬥晉龍WTS。射手張偉康雖在第4節扮演奇兵，個人為康仁福建連取10分，但晉龍WTS仍憑湯馬士射入全場最高的37分，最終成功穩住勝局，以107比101獲勝。

由於頭場漢友不敵香港東方，因此賽前康仁福建已篤定排第6名，將會在周二（14日）的附加賽鬥第3位的滿貫。至於晉龍WTS方面，則確定會以第9名完成常規賽。

雖然比賽淪為例行公事，但兩隊依舊戰意十足，晉龍WTS後衞區浩軒的3分，為今場賽事打開序幕。康仁福建之後大灑「三分雨」，林俊達、楊瑞鴻和許煊行連番得手，一度領先18比14。不過晉龍WTS靠湯馬士硬闖籃底，加上區浩軒、安家仲接連上籃得手，第一節追成26比26平手。

第二節戰況繼續緊湊，湯馬士籃底搏得「And 1」，曾為晉龍WTS反超前。不過黃律堯、林羽一班後備兵「交到貨」，加上主力理察士尾段個人連取11分，康仁福建領先51比48返回更衣室。值得一提，晉龍WTS大前鋒李嘉煒，因一次碰撞被撞爆鼻骨，半場結束後需由救護車送院治理。

易邊後，輪到晉龍WTS發力，羅卓熙搶截成功後快攻得手，加上區浩軒、湯馬士接連3分命中，反超康仁福建68比60。晉龍WTS之後更把握對方外援理察士，4犯纏身被換出，頻頻由劉嘉榮、湯馬士轟炸籃底。不過楊瑞鴻隨後挺身而出，康仁福建落後6分進入第4節。

最後一節，射手張偉康扮演奇兵角色，個人連取10分，包括射入兩記3分，一口氣為康仁福建反超前82比81。不過晉龍WTS未有放棄，羅卓熙頻頻策動快攻造就隊友得分，加上湯馬士一記大力入樽「錦上添花」，最終有驚無險以107比101擊敗康仁福建。

數據方面，晉龍WTS中鋒湯馬士轟入全場最高37分，另貢獻11籃板、7助攻，區浩軒亦貢獻17分；至於康仁福建方面，理察士取得「雙雙」29分、12籃板，後備出場的張偉康亦射入16分。