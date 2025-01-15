北倫敦打吡烽煙四起　阿仙奴轟熱刺搶開半大

英超快車上演至激北倫敦打吡，由阿仙奴喺主場火併熱刺。打吡戰例打甩髀，尤其係北倫敦打吡，雖然阿仙奴近況麻麻，但每逢遇死敵特別醒神，熱刺無懼後防傷兵滿營，索性以攻代守，兩軍隨時一開波即駁火，1.5球半場大捧得過。（Now 621及611周四凌晨4時直播）

阿仙奴狀態差到冇朋友，近3場未贏過，包括英聯盃4強首回合吞紐卡素兩蛋，日前英足盃第3圈人多打人少下，互射12碼遭曼聯踢出局，依家確係急需一場勝仗激勵士氣，打吡戰嚟得合時。

睇番阿仙奴出戰打吡戰績不俗，近12次倫敦打吡取得10勝2和未輸過，包括今年首仗反勝賓福特3比1，若果單計北倫敦打吡，「兵工廠」近5次面對熱刺，更獲得4勝1和，其中近4次攻破熱刺嘅入波中，有3個係來自角球，可見其死球威力剋死熱刺，不容忽視。

另邊廂，熱刺飽受嚴重傷患困擾，後防更加係重災區，門將古里莫維卡里奧、後衞基斯甸羅美路、雲迪雲、賓戴維斯同烏杜治仍要倦勤，焗用迪積史賓斯、達古仙及艾查格雷，無論實力及經驗都輸蝕，猶如不設防。既然後防缺人，主帥普斯迪高路本着「進攻就係最好防守」，倒不如先發制人，盡快取得領先優勢，近6場聯賽5次半場開2球或以上，其中3次先開紀錄，非常搶韁。加上近10次聯賽北倫敦打吡，亦有9次半場開2球或以上，可見大家都入局快，一於捧1.5球半場大早啲收錢。

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