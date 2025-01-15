艾殊利高爾：阿仙奴靠主場優勢拔刺止跌

北倫敦打吡向來是英超最重要的對決之一，尤其現在阿仙奴及熱刺，都迫切希望取得勝利止頹勢。

與前一兩個月相比，現時的兵工廠在水平上大相逕庭。他們在經歷13場不敗之後，最近連續兩場於盃賽失利，不過，一旦能勝出這場比賽，可能會讓他們重燃追趕榜首利物浦的希望。

關鍵球員布卡約沙卡的受傷，無疑對兵工廠是巨大損失，但他們近4場比賽都有失波，顯示防守問題也值得正視。這支球隊在季初曾靠固若金湯的防線，取得不少分數。欠缺布卡約沙卡，加上上仗加比爾捷西斯疑似重傷及夏維斯門前失機，令他們在入球上遇上難題，乏善足陳的鋒力，也可能令他們在這場比賽難有所作為。

幸好，阿仙奴仍然是今季英超唯一一支主場不敗球隊，防守更非常牢固，近4場主場聯賽都沒失球。主場優勢在激烈的打吡戰中，總是扮演着重要角色。

如果說阿仙奴目前的處境頗為艱難，那麼熱刺就更加混亂不堪。

恕我直言，上場英足盃與譚禾夫苦戰至加時才贏波，只是目前圍繞着這支北倫敦球隊的眾多問題之一。儘管在英聯盃4強首回合戰勝利物浦，但熱刺在聯賽已4場不勝，當中更只得1分，因此在積分榜上與降班區的距離，比與榜首更接近。

無可否認，嚴重的傷病一直困擾着熱刺，今仗他們又會缺少幾名主力，許多熱刺球迷視北倫敦打吡為每季最重要的比賽。然而，近年交手熱刺表現差勁，阿仙奴在近5次聯賽交鋒贏了4場。

雙方的信心可能都處於低谷，預計今場將是一場緊張的打吡，但熱刺在過去25場北倫敦打吡作客聯賽皆有失波。儘管阿仙奴目前的進攻不順，不過我認為這將是關鍵因素，我們皆知道熱刺只會獨沽一味進攻，阿仙奴把握防守反擊的機會就能擊敗他們，聯賽雙殺死敵熱刺。