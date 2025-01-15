伊沙克弗爆　紐卡素速擒狼隊

英超周中快車仲有紐卡素對狼隊，今場牌面強弱懸殊，「喜鵲」近況大勇，連同上場英足盃擊敗布羅姆利錄得8連勝，今繼續主場出擊贏面壓一，加上近5場聯賽全部半場領先，狼隊後防頂唔住，半場主勝值得跟進。 （Now 624周四凌晨3時30分直播）

英超近期表現最好球隊，紐卡素排第1，各項賽事累積8連勝，諾定咸森林就以7連勝居次，兩隊都並非傳統Big6，但就順利度過聖誕新年快車頻密賽程，紐卡素聯賽暫時排第5，全力爭取打入前4，而睇走勢該隊似乎仲有排贏，至少今場對手狼隊好難阻到佢哋。

「喜鵲」瑞典前鋒阿歷山大伊沙克係球隊近期大爆發嘅最強武器，佢連續7場聯賽有「士哥」，攻入9球，現時以13球並列射手榜第3位，翼鋒積及梅菲同樣以7個助攻並列助攻榜第3位，加上安東尼哥頓及祖連頓近期都有水準演出，紐卡素贏波冇難度。

狼隊早前換帥後表現有所好轉，新帥域陀佩利拉領軍聖誕新年快車賽程3場取得2勝1和，不過之後聯賽對諾定咸森林表現滑落，結果淨吞3蛋，火速打回原形。狼隊亦係英超失球最多球隊，今場作客紐卡素面對狂轟濫炸，實在好難唔失波，上半場失守先落後亦屬意料中事。

更多賠率：