港超聯　伊巴謙重返標準流浪

港超聯球會標準流浪周五（17日）宣布，曾於2023年至2024年間效力球隊，兼成為2023至24年度港超聯「年度最佳金球」得主的伊巴謙再度加盟，流浪總幹事李輝立透露與對方簽約至2026年底，有信心對方能提升球隊攻力。

現年27歲的伊巴謙，曾為流浪效力1季半，並當選2023至24年度港超聯「年度最佳金球」，上季助球隊奪得「賽馬會菁英盃」冠軍後，轉投中甲球會蘇州東吳。是日為伊巴謙重返流浪後首課操練，他收操後接受東網記者訪問，透露曾有其他港超球會與其接洽，但最終仍然選擇重投流浪：「我上季喺蘇州東吳落場時間唔夠，就搵番Philip（李輝立），好快就傾掂數；其實之前有其他港超球會搵過我，但我同流浪之間有好多美好回憶，所以決定返番嚟。」

談到重返球隊後的目標，伊巴謙盼助流浪提升聯賽排名：「球隊暫時嘅排名，絕對唔算理想，其實大家實力有番咁上下，只要跟足教練指示，絕對有機會攞到更高排名。」

至於流浪總幹事李輝立（Philip），認為伊巴謙回歸令球隊攻力有所提升：「我哋一直欠缺1個肯跑，把握力強嘅前鋒，佢返嚟一定幫到手，其實我哋上個月中已經傾好，但最近先搞掂工作證。」Philip續指與對方簽約至2026年底，但只要有海外球會向伊巴謙提出好條件，絕不會阻人發達。