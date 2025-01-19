麥湯米尼又入波！拿玻里贏爭標「6分波」

周日(19日)凌晨意甲爭標大戰，榜首拿玻里作客以3比2擊敗第3位阿特蘭大，取得聯賽6連勝，向冠軍寶座行前重要一步。今季由曼聯加盟拿玻里嘅中場麥湯米尼又建功，射入關鍵1球，呢位28歲蘇格蘭國腳近3仗有2球進帳，演出光芒四射，成為另1位「脫魔」重生例子。

開賽16分鐘，阿特蘭大先下手為強，前鋒列迪古窄角度射入打開紀錄，拿玻里立即還以顏色，由保列坦奴凌空抽射入網扳平，戰至上半場末段，麥湯米尼冷靜射入，協助拿玻里反超前，「麥湯」今季意甲已有5球進帳。

換邊後冇耐，阿特蘭大憑盧卡文建功追成成手，但拿玻里後勁凌厲，78分鐘盧卡古頂入成3比2。值得一提，拿玻里中場森保安古沙貢獻2次助攻，成為球隊贏波無名英雄，同時證明即使翼鋒基華拉斯基利亞日前離隊轉投巴黎聖日耳門，對於拿玻里攻力亦影響不大。

賽後拿玻里教練干地大讚球隊不斷進步：「我哋兩個月前0比3輸畀阿特蘭大，今場勝出證明我之前所講，球隊正在進步，隨住時間推進，我哋表現會愈來愈好。」干地同時表示，希望會方盡快簽入翼鋒填補基華拉斯基利亞嘅位置，以免季尾爭標衝刺陷入劣勢。

另1場意甲大戰，祖雲達斯憑麥班古拿、添莫菲韋亞各入1球，主場以2比0擊敗AC米蘭，打破聯賽3連和悶局。