戰術受制咬唔入白禮頓　曼聯神經刀讓波濕滯

英超頭場焦點戰，曼聯主場硬撼「海鷗」白禮頓。曼聯改用穩守突擊打法雖見效，但只局限於對住主攻球隊，而且佢哋近年對親「海鷗」常被食住，今場隨時打回原形，不妨玩讓球主客和，揀白禮頓受讓1球嘅讓球客勝。（Now 622周日晚10時直播）

早前經歷4連敗嘅曼聯，近期先於聯賽作客逼和利物浦，再喺英足盃第3圈打少個下，全場處於劣勢仍守住1比1，最終藉互射12碼淘汰阿仙奴。由於上述對手皆屬主攻型球隊，曼聯主帥魯賓艾摩廉作出微調，讓出控球權，刻意縮後打反擊，效果立竿見影。

不過若遇上同好此道嘅對手，曼聯要主攻就未必奏效，好似上周中聯賽快車主場迎戰包尾嘅修咸頓，表現極之狼狽，竟然大部分時間落後，若非靠阿密特迪亞路神來之筆，尾段「戴帽」反勝3比1，好大機會又失分，以佢哋嘅「神經刀」風格，今場唔好睇得咁高。

另邊廂，白禮頓硬淨到暈，各項賽事近6場獲2勝4和，唔易被擊倒，近期祖奧柏度同老將韋碧克亦傷愈可候命，有助加強前線把握力，以三笘薰及恩古巴明泰為首嘅邊路突破，其快速反擊經常令強隊吃盡苦頭。

翻查紀錄，兩軍近6次聯賽碰頭，「海鷗」竟然錄得5勝1負佳績，其中4次上半場已經取得領先優勢，可見佢哋對親曼聯特別有計，讓球主客和仲有得受讓1球咁筍，首選讓球客勝，進取啲可直取客勝。

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