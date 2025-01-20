【英超】車仔半場搶韁勢兇夾狼

今輪英超壓軸之戰，車路士主場對狼隊，「車仔」連續5場聯賽失分之後，已經跌出前4位，今仗不容再失，遇上護級分子狼隊，屬於搶分黃金機會，勢必全力搶攻。狼隊「新帥效應」已過期，連續聯賽兩場大敗，恐怕難以抵擋對手強攻，加上車路士近4次聯賽主場出擊，上半場都領先，一於直取半場主勝。（Now 621周二凌晨4時直播）

車路士1個月前曾經喺聯賽獲得5連勝，直逼榜首利物浦，但隨後成績急速下滑，近5場聯賽只獲3和2負，令人大跌眼鏡。不過，車路士比賽過程，表現並唔算太差，特別係上半場往往可以壓住對手嚟攻，例如上仗主場對般尼茅夫，開賽13分鐘就由高爾彭馬入波領先，但換邊後，防線連番犯錯導致陷入劣勢。無獨有偶，「車仔」早前對水晶宮及富咸，都係比賽初段入波領先上半場，但下半場後勁不繼先搞到失分。因此，單計上半場演出，車路士仍然值得信賴。

至於狼隊上月換帥，請嚟域陀佩利拉執教曾經係威係勢，接連擊敗李斯特城及曼聯，但最近已經打回原形，其中近兩場英超對諾定咸森林及紐卡素，都大敗0比3，近3場聯賽上半場經已落後，防線弱不禁風，遇上腳風極順嘅高爾彭馬，勢必無力招架。事實上，雙方今季首循環交鋒，車路士作客大勝狼隊6比2，今仗有地利，相信可以一早入波奠定勝局。

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