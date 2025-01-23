兩戰僅失18分　協恩精英賽霸氣兩連勝

全港學界籃球精英賽周四（23日）移師大埔東昌街體育館，舉行首階段分組賽，其中女子F組的協恩中學以87比13大勝寶覺中學，兩戰全勝合共僅失18分，盡顯王者霸氣。

是日同樣舉行14場分組賽，身處女子F組的「神之隊」協恩中學，與港九區8強份子寶覺中學交手，協恩延續上場大破林大輝中學的氣勢，靠嚴密防守製造快攻機會取得43分，第3節更令寶覺得分「掛蛋」，最終大勝87比13，連同首戰以85比5大破林大輝中學，兩戰全勝兼僅失18分。

今年中六的盧嘉嵐表示，所以隊友在港九區學界決賽憾負後，心態有所成長，並重拾「協恩Style」，令球隊演出有所改進：「我們打番協恩一貫的打法，專注前場壓逼大打快攻，而且相比起港九D1賽事集中用幾位主力，球隊這兩場精英賽12名球員，皆有上場並得分，用盡陣容深度，而且大家在港九學界屈居亞軍後，鬥志更加高昂，希望贏番個冠軍返嚟。。」

「嘉嵐」續指球隊今屆給予年輕隊員更多出場機會，對隊內交棒大有幫助：「球隊一向會把幾名B、C Grade球員，列入精英賽名單，但出場時間不多，但今屆就給予她們更多機會，年紀輕輕就能感受大賽氣氛，到真正擔大旗時道不會過份緊張。」

至於其他賽果，上屆精英賽亞軍、女子F組的林大輝中學，以29比30不敵基督教香港信義會心誠中學，兩戰全敗；男子組方面，C組的漢華中學以73比38輕取樂善堂梁植偉紀念中學，E組的裘錦秋中學（葵涌）則以58比32大勝香港道教聯同會青松中學。

首階段賽事第3日（23日）賽果

男子組

陳楷 60比56 心誠

天水圍官中 35比62 張振興

漢華 73比38 梁植偉

廠商會 42比66 寶覺

鄧顯 24比36 德信

基督教崇真 19比74 可藝

青松 32比58 葵裘錦秋

女子組

英華女校 63比12 梁省德

寶覺 13比87 協恩

北角協同 35比38 九龍真光

心誠 30比29 林大輝

梁銶琚 16比30 漢華

青中 63比18 李賢堯

青年會書院 43比29 耀道