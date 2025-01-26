保帥之戰！熱刺李斯特城半場駁火

英超頭場之一熱刺主場對李斯特城，可謂「領隊生存之戰」。熱刺近6場聯賽1和5負，主帥普斯迪高路壓力沉重；李斯特城聯賽7連敗，領隊雲尼斯達萊更加危如累卵。兩隊同樣好攻，預計一開波就駁火，睇番熱刺近4場聯賽主場，半場全開2球或以上，1.5球半場大屬不二之選。（Now 621周日晚10時直播）

熱刺輸吓一場，輸吓又一場，聯賽已經跌到15位，上場作客不敵下游球隊愛華頓，今晚對住另一弱隊李斯特城，亦冇贏波把握。佢哋上周中歐霸盃作客賀芬咸，憑占士麥迪臣先開紀錄，加上隊長孫興民起孖險勝3比2，總算一振士氣，但匆匆再戰球員體力有所消耗，加上蘇蘭基受傷抖6星期，令今場取勝機會打折扣。

相比下「狐狸」處境更為惡劣，聯賽7連敗後排喺尾2，深陷降班漩渦，球隊近日更傳出將帥不和，前一場輸畀水晶宮後搞到球員內訌，要資深球員召開會議，希望激發隊員鬥心。點知上場再負富咸，主帥「雲佬」同球員「炒大鑊」，更點名批評保拿洛迪，加上球會增兵欠積極，士氣點會好。兩支近況咁曳嘅球隊交鋒，大家都再無退路，必定以贏波做目標，早段鬥攻之下，半場大好快達標。

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