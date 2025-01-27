仙拿名利雙收　未來仍未走出陰霾隨時禁賽

世界「一哥」意大利的仙拿周日晚再度捧走澳網男單冠軍，迎來生涯第3個大滿貫錦標，繼續保持強勢，然而這位23歲小子的未來仍然未走出陰霾，隨時面臨高達兩年的禁賽。

仙拿以直落三盤擊敗了德國名將沙維列夫，成功衞冕，成為了繼費達拿及祖高域之後，自1968年公開賽時代以來第三位連續三次奪得硬地大滿貫的球手，而仙拿更爭取追平祖高域的紀錄，成為1969年以來唯一可以連奪四大滿貫冠軍的球手，已先後在去年美網及今年澳網封王的仙拿，「第3關」就是爭取5月的法網，令人期待。

不過，世界反興奮劑機構正向「世一」施壓，仙拿面臨兩年的禁賽，他將於4月在瑞士體育仲裁法庭接受審判；有關去年3月捲入禁藥風波，他當時被檢出對類固醇呈陽性，而國際網球誠信機構（ITIA）經審理後決定以意外污染為由，未有對仙拿作出禁賽，但世界反興奮劑機構則對此提出上訴，而4月在瑞士的聽證會，將影響着仙拿的前途。

周一（27日）帶着澳網冠軍獎盃走到墨爾本公園拍攝「威水相」的仙拿，談到自己未來時表示:「坦白說，這是遇到困難，特別在艱難時刻，以及我如何處理；我明白這將在未來幫助我，但我現在想享受這個獎盃，因為這個獎盃有不同感覺。」他續稱:「談到未來很難，但這（冠軍）對我意義重大。」

袋走350萬澳元冠軍獎金的仙拿，穿上多個贊助品牌示人，並透露澳網的冠軍獎盃將會放在父母的蒙地卡羅屋企作保管。