曼聯48小時內收購天才左閘 佢已同意加盟

歐洲5大聯賽冬季轉會市場仲有唔夠1星期就會關閉，各大豪門加速增兵行動，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，曼聯將於24至48小時內正式向意甲球隊萊切，提出收購對方左後衞柏德列多古，呢位20歲丹麥國腳已經同意成「魔」。

曼聯領隊魯賓艾摩廉慣用3421陣式，對於左右翼衞要求非常高，但紅魔鬼原本正選左閘勞基梳爾長期養傷，副選杜維爾馬拉西亞表現未達要求，甚至可能被出售，今季主要由達洛治出任左閘，但呢位葡萄牙國腳比較擅長踢右路，艾摩廉為長遠打算，必須先簽入1位正宗左翼衞。上星期已傳出紅魔鬼睇中柏德列多古，現時準備正式提出收購，估計呢位新星身價為3,000萬鎊(約2.9億港元)。

據悉柏德列多古非常認同艾摩廉嘅戰術思維，已經同意成「魔」，只要等兩間球會完成交易，就可以飛赴英國。

身高1米87嘅柏德列多古2022年加入萊切青年軍，其後升上一隊，上季已成為主力，踢32場意甲入2球，今季表現更加出色，21場聯賽正選上陣，射入3球及1次助攻，可見佢側擊力極強。

此外，柏德列多古上年9月已經晉身丹麥大國腳，同曼聯前鋒海倫及中場基斯甸艾歷臣成為國家隊隊友，多古一旦加盟紅魔鬼，有呢2位師兄關照，可以更容易融入球隊。