賀歲盃　陳7和哥大戰卡卡傑斯

萬眾期待的蛇年賀歲盃，將於周六（2月1日）「大年初四」舉行，由世界明星隊鬥香港明星隊，兩隊陣容星光熠熠，齊集香港大球場與球迷賀新歲！（ViuTV 99台周六晚上8時直播）

世界明星隊由18位名宿組成，包括本田圭佑、傑斯、李華度、卡富及科蘭，較受關注必屬首次來港出戰的卡卡及夏薩特，其中「夏神」周五（1月31日）在賽前記招表示，對參加賽事深感期待：「好榮幸可以同咁多位頂級球員一齊比賽，而且我係第1次嚟香港，會抽時間周圍行吓，感受呢度嘅風土人情。」

至於香港明星隊，則有山度士、李健和、陳肇麒等名宿坐鎮，並以朱志光為主教練，他指曾與陣中大部分球員共事，相信能夠平衡一眾名宿的上陣時間，：「以前同黃洋、『唐文』（唐建文）、『嘉緯』（林嘉緯）、『均宜』（盧均宜）合力捧咗好多次盃，交情咁深，畀邊個踢多啲，其他人唔會有太多怨言。」

談到曾效力傑志的科蘭，「朱Sir」指大家一直有保持聯絡，期待與對方交手：「佢（科蘭）之前教波，有次我同囝囝想去睇佢隊波踢友賽，結果科蘭親自畀飛我哋，連阿仔都覺得我幾威水。」

陳偉豪則提到最希望與卡卡、大衞施華及夏薩特交鋒，又打趣道會利用球員時期，出戰外隊賽的經歷應戰：「我應該係少數守過皇家馬德里『6條A』嘅球員，所以完場都可以同班外國名宿傾吓計，分享呢段趣事。」

【香港明星隊名單】

范俊業

張寶春

陳肇麒

高尼路

唐建文

陳偉豪

岑國培

山度士

李健和

鞠盈智

李康廉

陳志康

林嘉緯

盧均宜

黃洋

佐迪

安基斯

蘇偉泉

【世界明星隊名單】

施治

占士

卡富

尼曼查維迪

盧斯奧

沙格拿

加利卡希爾

艾殊利高爾

大衞施華

卡卡

路爾斯加西亞

史高斯

傑斯

本田圭佑

科蘭

李華度

夏薩特

施斯

【蛇年賀歲盃比賽資料】

香港明星隊 vs 世界明星隊

日期：2025年2月1日

時間：晚上8時正

地點：香港大球場

票價：港幣$380、$480、$780、$980及$1,280（每張門票需另支付港幣30元手續費）

比賽日售票詳情：球迷可於2月1日(六)早上10時起，於香港大球場售票處購票（下半場開賽後停止售票），現場不設領取網上預售的門票