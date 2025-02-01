泰維斯慘成詐騙案苦主　損失1170萬

泰維斯曾協助曼聯奪得2次英超及1次歐聯冠軍。(Getty Images)

曾經效力曼聯嘅阿根廷球星泰維斯慘成詐騙案苦主，根據阿根廷傳媒爆料，呢位40歲著名射手投資發展房地產，但疑似遭詐騙，項目成為爛尾樓，導致損失150萬美元(約1,170萬港元)，加上排靴後生活揮霍無度，令個人財政雪上加霜。

泰維斯2018年重返母會小保加，效力至2021年退役，曾經擔任阿甲球隊羅沙里奧中央、獨立隊教練，上年5月離開獨立隊後，冇新教職。足球以外，泰維斯亦有其他業務，包括投資一個位於阿根廷科爾多瓦市嘅地產項目，按原本計劃，應該會興建三座住宅。

不過，項目遲遲未完工，結果成為爛尾樓，泰維斯察覺自己受騙之後，準備採取法律行動追討損失，恐怕成功機會甚低，估計佢今次可能白白冇咗150萬美元。

泰維斯球員生涯曾效力哥連泰斯、韋斯咸、曼聯、曼城、祖雲達斯等球隊，最威水係協助紅魔鬼奪得2次英超及1次歐聯冠軍等錦標，轉投曼城後，亦捧過英超冠軍，加盟祖記曾2次捧意甲冠軍。

泰維斯可以話「亞洲金元足球」代表人物，佢2016年12月底加盟中超球隊上海申花，獲得65萬鎊(約628萬港元)周薪，成為當時世界最高薪球員，但表現欠佳，僅1年就離隊。雖然泰維斯曾經獲得巨額人工收入，但盛傳佢生活揮霍無度，理財能力差，生活並非特別富裕，加上今次投資失利，相信要盡快搵工作維持生計。