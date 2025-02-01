田徑賽季開鑼　尼爾遜成為今年跳過6米第1人

田徑賽季開鑼，美國名將尼爾遜（Chris Nilsen）周五（31日）在法國卡昂舉行的世界田徑室內巡迴賽銀級聯賽，成為2025年首位跨過6米的男將，以6米01奪得撐竿跳冠軍，成功攞頭彩。

作為2021年奧運銀牌得主的尼爾遜，第一次試跳就造出了這個成績，其後他繼續嘗試6米10的北美紀錄，可惜最終未能成功；而奧運銅牌得主卡華里斯（Emmanouil Karalis）則以5米90獲銀牌，法國的泰利（Baptiste Thiery）和 利華尼（Renaud Lavillenie）以5米80並列第三。

歐洲冠軍莫莎以4米71奪得女子組金牌，新西蘭的奧運決賽選手艾里斯則跳出4米66的個人最佳成績獲銀牌。

至於在法國另一個地方Miramas上演的精英室內田徑聯賽，摩洛哥的蓋斯跑出接近自己保持的國家紀錄成績，以1分45秒57贏得男子800米奪冠。

世界田徑錦標賽將於今年9月13至21日在東京舉行，各選手經過冬訓後，已為爭逐世錦賽而作準備。

此外，在波士頓舉行的經典賽首天，就出現多項個人佳績，摩根以14分48秒41以創個人最佳時間的成績贏女子5000米金牌，她已升上在世界排名榜前20位。