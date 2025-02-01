賀歲盃　鬥到互射十二碼！世界明星隊險勝奪冠

蛇年賀歲盃於周六（1日）「大年初四」在香港大球場上演，由世界明星隊對香港明星隊，吸引20,013名球迷入場。香港明星隊一度領先3比1，但尾段卻被對方路爾斯加西亞連入兩球，最終兩隊法定時間踢成3比3。互射十二碼階段，香港明星隊在盧均宜第6輪射失下，最終總比數以8比9飲恨落敗。

今屆賽事兩隊陣容星光熠熠，世界明星隊由施治把關，卡富、盧斯奧和艾殊利高爾組成3後衞，最受矚目的卡卡、夏薩特齊齊擔正，與科蘭攜手攻堅，前日本國腳本田圭佑先列後備。香港明星隊方面，龍門起用范俊業，陳偉豪鎮守後防，黃洋在中場掃蕩，李健和、李康廉分任兩翼，入球重任落在陳肇麒身上。

適逢農曆新年，大會賽前邀請到足總主席霍啟山、會長貝鈞奇、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等嘉賓，出席醒獅點睛儀式，眾人又與兩隊球員進行大合照。值得一提，卡卡、沙格拿在熱身後更為場邊多名球迷簽名，毫無架子。

今場賽事為表演性質，但兩隊踢得相當落力，初段世界明星隊先有機會，科蘭傳入中路，大衞施華左腳勁射僅僅斜出。香港明星隊之後沿左路製造不少威脅，6分鐘李康廉左腳扣過對方後衞後，起腳被門將施治擋出。

世界明星隊36分鐘更率先失守，被對方前鋒陳肇麒突破越位後橫傳，由「康廉」近門射入。但世界明星隊迅速追平，夏薩特後踭傳給傑斯，後者勁射破網。不過臨完半場，香港明星隊再度反超，安基斯交出直線，「康廉」推足大半場後射破施治十指關，助球隊領先2比1返入更衣室。

易邊後僅4分鐘，香港明星隊再擴大比數，鞠盈智、陳肇麒來一記撞牆，「阿智」成功笠死大衞占士。世界明星隊隨後積極搶攻，本田圭佑、施斯等後備入替，67分鐘加利卡希爾接應路爾斯加西亞角球，頭槌中柱彈出。7分鐘後傑斯左路傳中，路爾斯加西亞門前頂入，追成2比3。

世界明星隊再接再厲，88分鐘本田圭佑斬入禁區，施斯頭槌被范俊業撲出不遠，路爾斯加西亞補中得手，最終法定時間兩隊踢成3比3平手。去到互射十二碼階段，頭5輪兩隊全部射入，去到第6輪突然死亡階段，本田圭佑率先射入，但盧均宜卻被大衞占士「捉到路」撲出，最終世界明星隊互射十二碼險勝6比5，總比數則贏9比8捧盃。