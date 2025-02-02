追趕榜首Vs發力搶分　阿仙奴曼城大展鴻圖

蛇年英超重頭戲，阿仙奴主場迎戰曼城，第2位「兵工廠」正在全力追趕榜首利物浦，「藍月亮」為爭標亦要發力搶分，雙方都冇失分空間，相信今場一開波就會迅速入局鬥攻爭勝。尤其係曼城踢法有前冇後，各項賽事近7場總入球全開4球或以上，中位數3.5球嘅入球大有2.7倍，值得追捧。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴近期患上「傷鋒」，兩位射手布卡約沙卡、加比爾捷西斯都養緊傷，但其實即使缺少呢兩位進攻猛將，「兵工廠」仍然保持不俗攻力，皆因夏維斯、迪格蘭賴斯等中前場球員有出色發揮，特別係夏維斯臨門一腳把握力有明顯改善，近5次英超上陣有3球進帳。此外，17歲新星尼華尼利亦頻頻有佳作，上場歐聯對基羅納，更加射入反勝1球。主帥阿迪達手上有唔少進攻配搭選擇，有本錢強攻曼城。

至於曼城自從擺脫上年年底頹勢之後，攻力恢復水準，前鋒艾寧夏蘭特、中場菲爾科頓不斷數胡，腳風非常順。根據統計，菲爾科頓上月踢4場英超，合共6次射中目標，全部轉化成入球，成為英超史上第5位單月創出呢項壯舉嘅球員，名副其實百發百中，勢必對阿仙奴防線構成嚴重威脅。

不過，曼城防線亦實在不敢恭維，上月英超作客賓福特，都失咗2球，歐聯領先巴黎聖日耳門2球，更加倒輸2比4。加上近2仗分別對車路士、布魯日，都係先失波之下反勝3比1，今仗遇上勁敵阿仙奴，更加難保持清白之身。雙方首循環英超交鋒打和2比2，今場碰頭好大機會再次合演入球騷。

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