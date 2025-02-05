傷患+禁賽成關鍵！「縮胸女將」施蒙娜掛拍

兩屆大滿貫盟主兼前世界「一姐」施蒙娜，在家鄉羅馬尼亞出戰WTA250的克盧日賽站後，宣布掛拍，在職業生涯滿有故事的她賽後感言:「我不想哭，網球是美麗的東西。」

施蒙娜周二在女單首圈以直落兩盤1比6、1比6不敵意大利的芭錫迪後，結束踏入2025年的首場比賽，並宣布退役。一直受到膝蓋及肩膀傷患困擾的施蒙娜向在場觀眾發言時，表達了複雜的情緒:「今天我不知道是悲傷還是喜悅，我想兩者都有。但我是在內心平靜的情況下做出這個決定，我要接受現實，我的身體無法恢復到以前的水平，我知道這意味着什麼，這就是為什麼我想來克盧日，今天在你們（粉絲）面前比賽，並在網球場上告別。」

曾三次闖入大滿貫決賽的施蒙娜回顧自己非凡的旅程:「誰知道我是否會回來，但此刻，這是我最後一次在這裡比賽。我不想哭，網球是美麗的東西，我拿過世界第一、大滿貫冠軍，這是我想要的一切，網球之後，生活還要繼續，希望能再看到你們。」

這位羅馬尼亞網壇天后的職業生涯充滿故事，她在初踏入職業生涯時曾因為自己的胸部過大影響發揮，而決定進行手術「縮胸」，手術後令她減去不少「負擔」，並讓她的網球事業得以飛翔；施蒙娜曾贏得2018年法網及2019年溫網冠軍，在2017及2018賽季連續蟬聯WTA年終世界第1，生涯共贏得24項巡迴賽冠軍。

不過，2022年美網期間，她因藥檢呈陽性，被指服用禁藥，隨後被國際網球誠信委員會判罰4年禁賽，原定要2026年10月才結束，然而施蒙娜一直堅稱自己是誤服藥物，曾進行上訴，最終在國際體育仲裁法庭的支持下重審，成功獲縮短禁賽期至9個月，並於2024年3月重返職業賽場，但身心的折磨及傷患的困擾，令這位前「一姐」無法重現昔日光芒，最終都要為職業路劃上句號。