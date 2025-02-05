港籃公布亞盃外24人名單　楊和首次上榜

港隊男籃2月底將主場出戰兩場亞洲盃外圍賽，籃總周三（5日）公布24人名單。其中早前已經領取香港特區護照、目前正隨香港東方作客台北桃園出戰東亞超級聯賽（EASL）的楊和，亦首次入圍。

在加拿大出生的楊和，年少時已來港定居，而隨着他較早前成功領取香港特區護照，最終今次首度入圍港隊大軍名單，惟籃總稱其球員資格正待FIBA審批，未知可否趕及上陣。至於其餘主力包括梁兆華、惠龍兒、蔡再懃、徐遠征等，亦同樣有份入選。

楊和早前接受東網訪問時，曾指代表港隊為自己夢想，盼能夠在亞盃外為港隊出一分力：「我申領特區護照，最大原因就是想代表港隊，這是由細到大的夢想。自己亦很期待可與『兆華』（梁兆華）、Duncan（惠龍兒）、『嘉顯』（梁嘉顯）、Adam（徐遠成）等好友同隊比賽，希望可以有機會落場，幫助港隊提升實力。」

港隊在2025亞洲盃外圍賽身處B組，惟暫時3戰全敗，於小組敬陪末席，第三輪賽事將返回主場出擊。其中2月20日晚上7時先在荃灣體育館惡鬥新西蘭，3日後再在同一場地、時間迎戰中華台北，力爭開齋。

港隊亞盃外男籃24人名單：

楊睿騏 、楊瑞鴻、許烜行、吳松峻、蔡再懃、惠龍兒、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、徐遠成、徐遠征、葉耀邦、曾湛元、韓天次、區浩軒、林俊達、陳永熹、蘇志樂、歐文輝、黃銘德、張國銓、黃浩賢、馬港燊、楊和（資格待FIBA審批）