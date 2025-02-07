國米遭遇近6年最大敗仗　益咗拿玻里

周五(7日)凌晨意甲補賽，國際米蘭作客0比3不敵費倫天拿，自2019年5月後首次單場聯賽淨輸3球，並且錯過追平榜首拿玻里積分機會，衞冕希望大受打擊。

呢場聯賽原本上年12月1日舉行，但當時踢到17分鐘，費倫天拿中場艾杜亞度保維突然心臟驟停暈倒失去知覺，緊急送院，因而腰斬比賽，所以今場補賽由17分鐘開始踢，並用掟界外球開波。費倫天拿表現更出色，上半場摩斯堅恩曾經近門頭槌勁頂，僅被國米門將恩尼森馬擋出。

換邊後，費倫天拿透過角球攻勢由中堅盧卡雲尼亞里射入開紀錄，跟住摩斯堅恩頭槌攻門入網。國際米蘭兵敗如山倒，比賽末段左閘費達歷高迪馬高回傳失誤，摩斯堅恩截到單刀射成3比0，呢位24歲意大利國腳梅開二度後，今季聯賽已有15球進帳，僅落後射手榜一哥列迪古1球。

賽後國際米蘭教練施蒙尼恩沙基承認球隊表現太差：「我哋踢唔出應有水平，的確抵輸，現時最重要係作出檢討，為下場比賽做好準備。」費倫天拿主帥柏拿甸奴表示，由於今場係補賽，唔可以用冬季新加盟球員，導致只有13位一隊球員及4位青年軍小將可用，對於可以大勝，感到非常激動。

國際米蘭輸波後，現時落後榜首拿玻里3分，國米下場聯賽剛好係次循環主場對費倫天拿，能否迅速報番一敗之仇，大家拭目以待。