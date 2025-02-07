學界籃球精英賽次階段　可藝遺憾止步

全港學界籃球精英賽周五（7日）假深水埗體育館，繼續舉行男、女子組第二階段賽事。其中嗇色園主辦可藝中學不敵北角協同中學，，小組賽兩戰全敗出局。

是日舉行8場賽事，其中上午男子X組焦點大戰，由首戰不敵張振興伉儷書院、今仗必須勝出才能保住晉級希望的嗇色園主辦可藝中學，硬撼北角協同中學。但可藝力戰之下，仍以35比46落敗，在次階段兩戰全敗，未能繼續晉級。

可藝教練梁民熊賽後總結今屆得失，認為球員務必加強心理質素，盼他們經今年洗禮後，來年捲土重來：「球員過年後狀態有所回落，加上有幾個同學仔訓練期間受傷，令部署受到影響，不過大部分球員下屆都能繼續參賽，希望他們吸收今屆經驗，處理好面對強隊的壓力。」

至於女子X組，裘錦秋中學（葵涌）與寶覺中學正面交鋒，雖然開局較為慢熱，落後7比15完第1節，但戴欣婷第2節屢屢殺入籃底搶分，第2節打出9比0的攻勢反超，其後葵裘錦秋控制大局，贏50比31完場，兩戰全勝鎖定小組首名出線。

是役取得15分9籃板的戴欣婷，承認自己入局較慢，幸好其後及時作調整，協助球隊勝出。「欣婷」續指今屆球隊陣容更完整，盼在精英賽擊敗拔萃女書院，報上屆季軍戰一敗之仇，甚至挑戰學界「神之隊」協恩中學：「以往球隊很依重我得分，但馮家晴及韓芷澄等隊友，今屆都能挺身而出，例如上場面對青年會中學，雖然我只得4分，但其他隊友火力全開，令球隊勝出賽事，希望可以彌補上屆遺憾，擊敗女拔並嘗試挑戰協恩。」

次階段賽事第2日（7日）賽果

男子組

可藝 35比46 北角協同

漢華 42比29 德信

陳楷 42比51 滙基（大坑東）

男拔萃 67比30 地利亞吉利徑

女子組

青年會書院 37比43 九龍真光

葵裘錦秋 50比31 寶覺

英華女校 64比11 銘基

協恩 76比23 弘立