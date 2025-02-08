港超聯　東方贈冠忠南區「雙蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，由上周被打破今季聯賽不敗身的東方，硬撼各項賽事4場不勝的冠忠南區。最終東方憑巴科爾上、下半場各入1粒，以2比0獲勝，繼聯賽首循環及「高級組銀牌」後，再度擊敗南區。

東方今仗改由廖富源把關，有傷在身的葉鴻輝先列後備，米祖域及卡路士鎮守中路，馬希偉負擔派牌，為巴科爾和費利浦薩製造機會；至於客隊，亞哥斯達、黎格爾及趙聡悟組成中場鐵三角，協助積遜及刑滿復出的基哥利攻堅，史提芬彭利拿和佐佐木周在後備席待命。

南區初段嘗試反客為主，9分鐘，亞哥斯達送出直線，陳凱柏在賀爾力壓下射斜。13分鐘後，輪到東方攻勢，馬高斯接應角球頂斜。28分鐘，李嘉耀開出角球，基斯頭礬跣後，黎格爾把握東方解圍不遠，窩利抽射被廖富源救出。上半場補時階段，球證到場邊觀看VAR後，指基哥利犯手球，巴科爾射入12碼，助主隊領先1比0完半場。

東方換邊後未收手，55分鐘，巴科爾接應角球頂高。1分鐘後，南區換入佐佐木周，改善中場組織力，到68分鐘，陳凱柏開出罰球，後備入替的史提芬彭利拿頭槌攻門，未能命中目標。73分鐘，費利浦薩右路推大位勁射，中楣彈出。補時階段，費利浦薩單刀被陳凱柏護空門，但其後巴科爾右路窄角度勁射破網，為球隊埋齋，東方贏2比0完場，今季第三度擊敗南區。