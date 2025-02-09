港超聯　韋頓省兩粒　傑志反勝標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志。「藍鳥」半場先落後1球，但易邊後靠中鋒韋頓頭頂腳踢梅開二度，最終以2比1反勝而回，暫時力壓踢少一場的理文升上第3位。

流浪今場起用陳冠燊把關，安沙、林堂真鎮守後防，任亨浚頂替停賽的伊巴謙，與比迪高、劉智樂攻堅。「藍鳥」則有羅梓駿復任正選，利亞倫在中場派牌，第200次為球隊上陣的費蘭度，在邊路支援一對箭頭韋頓、迪美路夫。

力追榜首大埔的傑志，開賽初段主動搶攻，10分鐘祖連奴推橫但射不中目標。2分鐘後顏卓彬篤前，迪美路夫近門起腳但太正。18分鐘輪到費蘭度落底傳中，祖連奴側身凌空一抽，同樣未能考驗門將陳冠燊。然而形勢被動的流浪28分鐘卻先開紀錄，劉智樂與比迪高來一記撞牆，「樂仔」突破越位後射破泰利十指關。流浪之後即使有任亨浚傷出，但半場仍領先一球。

易邊後傑志換入鄭展龍，收起利亞倫，54分鐘成功扳平，一次快開罰球，費蘭度左路傳中，韋頓力壓對方後衞頂入。70分鐘傑志更加再下一城，祖連奴斬入禁區，門將陳冠燊甩手，韋頓門前補中，惟旁證起初一度指皮球出界在先，但翻查VAR後卻改判入球成立。尾段雙方未有進帳，最終「藍鳥」維持贏流浪2比1，聯賽豪取3連勝。