附加賽首回合劍拔弩張　曼城皇馬大鬥法

歐聯附加賽重量級戲碼，前屆冠軍曼城同衞冕嘅皇家馬德里冤家路窄，只有一隊可以進身16強。首回合曼城主場出擊，必定全力搶攻，以艾寧夏蘭特為首嘅鋒線係入球保證；皇馬貴為歐聯王者，鋒力係歐洲頂尖，今場肯定激烈駁火，直取3.5球嘅入球大。（Now 643周三凌晨4時直播）

曼城今季傷兵滿營令成績低落，喺歐聯僅以第22名「掹車邊」晉級，導致要喺附加賽硬撼皇馬。不過曼城經過冬季轉會窗大事增兵，馬莫殊、尼高干沙利斯等球星加盟，令戰鬥力得到即時提升，預料表現會有明顯改善，今仗挾主場之利絕唔會退縮。

事實上，「藍月亮」喺低潮期間，依然保持強大火力，對飛燕諾領先3球被追和、對巴黎聖日耳門先贏2球被反勝，問題係防守多於進攻。艾寧夏蘭特、菲爾科頓頻頻入球，翼鋒沙雲奴同新加盟嘅馬莫殊亦演出活躍，曼城近7場歐聯，有6次總入球開4球或以上，值得留意。

皇馬今屆歐聯表現反覆，不過聯賽階段最後3連勝成功晉級，佢哋條防線都有大量傷兵，魯迪格、艾達米列達奧等中堅養傷影響巨大，只能依靠基利安麥巴比同雲尼斯奧斯祖利亞為首嘅夢幻鋒線，就算作客都會照攻。皇馬對上9場作客賽事，有7場至少攻入對手3球，今仗無懼同曼城駁火，博3.5球嘅入球大屬明智之選。

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