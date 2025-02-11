滿貫教練及外援離隊　名次賽仍挫漢友獲第5名

甲一男籃聯賽周二（11日）上演名次賽，滿貫憑5人得分上雙，小將蕭瑋耀全場轟3記三分、取得全隊最高13分，惠龍兒亦貢獻13分10籃板「雙雙」，終場以91：65擊敗漢友，今季以第5名完成球季。

滿貫和漢友早前於附加賽分別不敵康仁福建和永倫無緣4強，兩隊轉戰名次賽。「綠軍」教練徐仲毅以及外援米勒離隊，今場由黃鎮煒接任教練一職，漢友則有外援托查摩利路斯離陣。附加賽缺陣的隊長歐陽維江今仗回歸並以正選上陣，助滿貫初段打出8：0攻勢領先18：7。漢友憑黃銘德命中三分、黃裕杰和溫梓豐中投得手緊咬比數，惠龍兒單節攻入8分，防守大鎖吳松峻交出4次偷波，滿貫首節取得24：12領先。

次節，滿貫憑楊睿騏、李琪和蔡再懃先後於外圍開炮，鄧志恒亦有屢次上籃得分，期間派出小將蕭瑋耀交出表現，擴大領先優勢至41：24。漢友眾將未能打開手感，僅有黃銘德單節轟2記三分、獨取10分，馬嘉聰則取得8分，惟半場送出14次失誤未能拉近比數。吳松峻尾段錄得第3次犯規被替下，不過半場完滿貫仍繼續領先48：34。

易籃後，滿貫不到2分鐘即錄滿隊犯，但仍多次憑強攻顏色地帶得分，加上莊嘉聰截停歐陽維江快攻吞「U foul」，「綠軍」初段連添13分戰成61：34，其後有黃銘德剷籃博犯站上罰球線、鄭錦興偷波單刀快攻，助漢友中斷近5分鐘「得分荒」。尾段吳松峻過激防守吞下第4犯，馬嘉聰壓哨抛投命中2分波，但漢友仍以47：69落後進入最後一節。

漢友眾將仍未言棄，尾節積極嘗試收復失地，馬嘉聰剷籃得分，莊嘉聰內外開弓連袋5分，惟蕭瑋耀轟3記三分、單節取得11分，聯手李琪外圍開轟落下「三分雨」，加上歐陽維江搶下進攻籃板打入「And 1」，進一步擴大比數至30分以上，最終滿貫以91：65勝出，贏得今季第5名席位。