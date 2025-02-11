甲一總決賽　林民淇蘇柏軒爆發　南華險勝永倫捧盃

香港男子甲一籃球聯賽周二晚（11日）上演總決賽G4大戰，南華克服落後20分劣勢，憑林民淇第4節狂轟13分，加上蘇柏軒最後一刻中距離得手，以81：79絕殺永倫，時隔一季後重奪總冠軍。

落後場數1：2的永倫變陣出擊，上場第4節轟3球三分的連浩駿正選上陣，配搭泰那、韓天次、周迎堅和蓋帝斯。南華則沿用上場正選陣容，以曾湛元、陳怡富、葉耀邦、朱亮和安德拉擔正。

南華外援安德拉初段表現活躣，連取4分後助攻陳怡富命中三分球，帶領球隊領先9：4，他單節交出8分5籃板。永倫「得分機器」泰那極速入局，單節轟入11分，包括一球三分球，助球隊一度反超前4分，惟之後南華亦有蘇柏軒命中三分，加上曾湛元兩度剷籃得分，追平至22：22。

第2節永倫憑泰那連取4分，加上蓋帝斯雙手入樽，打出6：1攻勢，南華關雋陶三分球「止血」，蘇柏軒於蓋帝斯面前放籃得手，單節有6分進帳，但上場半場轟22分的朱亮到此節中段才中距離得手「開齋」，負責防守泰那的陳怡富亦錄得3犯。泰那狀態大勇，單節再轟14分，帶領永倫半場領先43：35。

易籃後，永倫「巨塔」蓋帝斯取6分，向安德拉比出「矮小」手勢，泰那急停中距離得分，加上韓天次的底角三分球，一輪11：2攻勢拉開至54：39。南華之後雖有蘇柏軒命中三分球，曾湛元博得「and 1」，惟蓋帝斯接管比賽，弧頂狂轟「三分彈」後再取「and 1」，連入10分後向南華球迷做出「哭了吧」的表情，他單節豪取16分，助永倫拋離至67：47。

前3節僅射入4球三分球的南華，第4節有後備上陣的林民淇外線得手，其後葉耀邦、曾湛元、蘇柏軒增添火力，打出11：3追至58：70。永倫蓋帝斯命中底角三分，南華亦有射手林民淇發威，回敬「back to back」三分，一口氣追至個位數分差。

氣勢回到南華一方，安德拉補籃得手，陳怡富兩度快攻得手，永倫陣腳大亂失誤增多，泰那從後拉跌朱亮吞下「U foul」，朱亮兩罰全中，林民淇再搶兩分，南華打出16：0超前。尾段兩軍激烈對碰，蓋帝斯、周迎堅連取4分，南華拒絕投降，最後一分鐘憑曾湛元命中三分球，0.02秒更有蘇柏軒轟入絕殺兩分波，最終以81：79擊敗永倫，捧走冠軍寶座。