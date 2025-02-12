傅家俊威爾斯賽憾負　造就世界冠軍寫里程碑

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）周二（11日）出戰威爾斯公開賽，首圈即遇上應屆世界冠軍奇倫威爾森，二人鬥足7局，惟決勝局有機會讓奇倫威爾森「起迫」，並造就他轟出個人第500桿「破百」，寫下里程碑。

狀態回勇的Marco面對奇倫威爾森表現不俗，開局即打出一桿，先下一城，而今季已袋走三個冠軍的威爾森即全面反攻，並一口氣連取3局，不過，傅家俊即使落後1比3仍無放棄，先打一Cue79度拉近距離，更在第6局轟出一Cue139，並將比數追至3比3平手，可惜決勝局錯過了一次機會，只打進一隻紅波，錯過了在角位的啡波，讓威爾森有機可乘，並打出一Cue103度奠勝，讓他成為第14位達到生涯500桿「破百」的球手，以總比數4比3躋身32強。

另邊廂，則爆出爆冷賽果，上月剛捧走大師賽冠軍的「魔術師」梅菲，竟然以3比4不敵世界排名75位的馬海龍，首圈被淘汰。梅菲今仗其實表現不俗，三度「起迫」，並分別打出一桿127及100度，惟21歲的中國新星馬海龍遇強愈強，最終在決勝局找緊機會，兼打出一Cue53度奠勝，下仗將面對戴爾。