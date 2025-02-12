英超補賽　利物浦疲兵讓唔起愛華頓

英超補賽「默西賽德郡打吡」，愛華頓主場硬撼榜首利物浦。「紅軍」雖然喺聯賽遙遙領先，但今場係葛迪遜公園球場最後1次上演「默郡打吡」，「拖肥」必定搏甩髀，加上佢哋自莫耶斯回巢後成績扶搖直上，近年主場踢打吡亦不落下風，讓球主客和竟然受讓2球，一於撐愛華頓讓球主勝「+2」。（Now 621周四凌晨3時30分直播）

今場原本喺上年12月頭舉行，但因風暴來襲宣布延期，直至今晚先補番。老帥莫耶斯果然有「拖肥說明書」，自年頭回巢後成班波醒番晒，近4次聯賽領軍獲3勝1負。「莫天才」深知護級大過天，日前喺英足盃對般尼茅夫明顯Hea住踢，最終淨吞兩蛋出局，擺明留力對付「紅軍」。

查實「拖肥」主場踢打吡相當醒神，近7次喺葛迪遜公園鬥利物浦，只係輸過1次咁大把，加上球會下季會搬去新球場，今場亦係最後1次於葛迪遜公園球場上演嘅「默郡打吡」，球員戰意唔使懷疑。

咁啱得咁蹺，利物浦同樣喺日前英足盃出局，不過係輸畀英冠包尾嘅普利茅夫，4冠夢碎。話就話派副選出擊，但咁樣輸波都幾肉酸，仲有後衞祖高美斯早段傷出，可謂損兵折將。

睇番「紅軍」14日內要踢5場聯賽，今場之後仲要撼阿士東維拉、曼城及紐卡素等硬嘢，主帥施洛都要諗點樣留放，預計穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克等主力今仗復出，就算贏到都係點到即止，讓球主客和其中一項利物浦讓2球，如果捧愛華頓讓球主勝「+2」，即係就算輸1球都贏盤，咁筍捧得過。

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