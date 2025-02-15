連皇榮升首爾大佬　新季韓職風起雲湧

2025年度韓職周六(15日)中午開打，上季冠軍蔚山HD可唔可以保持水準，固然係焦點之一，不過講到風頭最勁最有Gimmick嘅，依然係有前曼聯翼鋒連格壓陣嘅FC首爾！

首爾喺季前宣布，連格將會成為新一任球隊隊長，而上任隊長、前紐卡素球星奇誠庸，亦好樂意退位讓賢。連皇話：「戴上隊長臂章嘅感覺好特別，成為球隊領袖，更加係一件好有趣嘅事！我會帶領首爾繼續前進、重拾輝煌！」

連皇喺上季初到首爾嗰陣未適應，一度被貶為後備、甚至被排除喺大軍名單之外，不過韓國傳媒報道，呢位英格蘭球星性格樂觀，無論佢有冇份落場，每次贏波之後，連皇都會喺更衣室裡跳舞慶祝；而每次輸波，佢都會鼓勵隊友，叫佢哋唔好垂頭喪氣。正正係呢份感染力，令新帥金基東對連皇委以重任。

FC首爾首戰會作客濟州SK，有新帥、新隊長，加上有葡萄牙鋒將朗拿度泰華利斯來投，即管睇吓呢支昔日韓職班霸，可唔可以強勢復興啦！

本周韓職焦點賽事

濟州SK Vs FC首爾

周六下午2:30

首爾近4季聯賽首戰，3次開2球或以下

蔚山HD Vs FC安養

周日下午1:00

蔚山HD近3季聯賽首戰，全開半場和

全北汽車 Vs 金泉尚武

周日下午3:30

近4次對賽，金泉尚武2勝2和