港超聯　銀牌決賽翻版！理文終於贏番次

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）重頭戲，上演「高級組銀牌」決賽翻版，東方坐鎮旺角大球場硬撼理文。最終下半場一度落後兩球的理文，連入3球以4比3反勝，今季首度擊敗Big 4球隊，兼令對方跨季聯賽主場14場不敗告終。

東方主隊有葉鴻輝復出把關，米祖域和卡路士鎮守中路，梁振邦、馬希偉以及第100場代表東方上陣的馬高斯控制中場，支援巴科爾及費利浦薩攻堅；至於理文，泰法蘇尼、余煒廉及杜度扼守後防，保利臣及黃威負責派牌，艾華頓在前線爭取入球，安尼亞先列後備。

理文站穩陣腳後嘗試搶攻，17分鐘，施卡達利右路起腳高出，兩分鐘後，艾華頓右路傳中，黃威門前撞入，為客隊先開紀錄。理文其後得勢不饒人，保連奴送出直線，艾華頓起腳被葉鴻輝接實。41分鐘，余煒廉放長傳，葉鴻輝衝出禁區外頭槌解圍，艾華頓截到後再送前，保連奴笠射破網，但保連奴越位在先，入球無效。大難不死的東方，上半場補時階段憑馬高斯射入罰球，兩隊半場各一言和。

東方換邊後不久成功反超，48分鐘，賀爾右路傳中，亞歷斯祖後柱控定後射成2比1，9分鐘後，東方角球攻勢，梁振邦混戰中射成3比1。68分鐘，理文以立花稜也入替杜度，加強攻力，3分鐘後就見效，羅沙接應立花稜也傳中，門前射入，為客隊追回1球。77分鐘，保連奴接應黃威角球，頂成3比3。79分鐘，羅沙左路傳中，黃威把握東方解圍不遠，窩利中楣底彈入，東方89分鐘再有壞消息，後備入替的巴杜姆用頭撞跌到保利臣，球證觀看VAR後，向巴杜姆出示紅牌，主隊10人應戰。結果理文成功保住勝果，贏4比3完場，東方跨季聯賽主場14場不敗告終。

東方主教練盧比度（Chino）賽後表示球隊已拼盡所有，可惜理文球員個人能力強，導致落敗：「我哋已經踢得好好，但理文球員質素高，面對咁大嘅逆境都可以射個靚波反勝，但我對球員嘅努力好滿意。」談到球隊爭奪聯賽冠軍的機會，Chino直言聯賽錦標並非球隊目標：「球隊冇諗過爭聯賽冠軍，我唯一可以做嘅，就係盡力用好剩番嘅球員，踢好每場波。」

至於理文主教練賀蘭特就指，能夠反勝強敵，對士氣有莫大幫助：「當輸到1比3嗰陣，大家要即刻反擊，唔可以令嗰勢沉落去，其實我當時已經準備轉個好進取嘅陣式搶攻，好彩喺我做呢個調動之前，大家就追番粒，而且我哋對東方嘅往績麻麻，好開心今場可以打破呢個宿命。」他續指：「我好想令球隊有改變，今場見到大家就算好攰，都咬到最後，呢個係我哋可以反勝嘅原因。」