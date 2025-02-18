世界格蘭披治大獎賽表演賽揭盅　Marco鬥白旋風

「世界格蘭披治桌球大獎賽 2025」將於3月4至9日期間，在啟德體藝館舉行，世界頭32名球手齊齊來港參賽，主辦單位周二（18日）舉行記者會公布賽程，揭幕日即有好戲，「世一」卓林普、梅菲及希堅斯等齊登場，其中香港名將傅家俊（Marco）將於其中1場表演賽大戰「白旋風」韋德。

香港自35年來首次舉行桌球職業排名賽，賽事已獲「M」品牌認證，並雲集世界頭32名頂級好手，包括沙比，以及經優秀人才入境計劃，成為香港居民的卓林普及奧蘇里雲，總獎金達破紀錄的70萬英鎊，其中冠軍球手可獲18萬英鎊，WST早前亦已公布抽籤結果，而3月8日及9日早上11時亦會各舉行1場表演賽，傅家俊於8日硬撼名將韋德，吳安儀則於翌日鬥泰國名將勒查露，表演賽門票將免費發放，詳情有待公布。

主辦單位同日公布賽程，每日皆於下午1時開戰，卓林普、威廉斯、希堅斯及梅菲會在3月4日率先登場，奧蘇里雲、沙比、丁俊暉及斯佳輝，則會在3月5日出戰32強。賽制方面，32強及16強將採用7局4勝制舉行，8強以9局5勝、4強則11局6勝，決賽則會進行19局10勝。

中國香港桌球總會主席羅永聰(Vincent)透露4強及決賽日，反應較為熱烈，相信是日公布賽程後，會有更多市民搶購，但承認部分位置視角未必非常清晰：「整個場地可以容納4千至5千名觀眾，我們賣票時已先聲明，部分位置的視角可能會被阻擋，價錢亦較其他座位便宜，而且香港球迷非常文明，懂得欣賞桌球，有信心即使有大批觀眾入場，都不會引起混亂。」

他亦對有球手反映，練習枱不足的情況作回應：「我們按照英國排名賽的要求設置場地，除了場館後台有兩張練習枱，他們住的酒店亦有兩張練習枱，合共4張練習枱供32位球手預約使用，相信足夠球手使用。」

談到「火箭」奧蘇里雲近期頻頻退賽，Vincent認為對方能順利在香港作賽：「Ronnie（奧蘇里雲）一直很喜歡香港的球迷及比賽安排，我覺得他對這合地方有情意結，雖然他近期需要休息，但以我了解，他希望休息後以最佳狀態來港參賽。」

對於桌球能否繼續獲得體院精英資助，Vincent坦言未有進展：「政府3月中可能開會作決定，所以目前環境對本地桌球精英運動員及教練不太理想，因為大家不知道3月尾後何去何從，現在我們只能做好自己，希望政府看見卓林普如此熱愛香港，會覺得這項運動值得支持，作出我認為正確的決定。」

【比賽資料】

日期：3月4日至9日

地點：啟德體育園啟德體藝館

總獎金：70萬英鎊

票價：港幣80元至2580元（快達票及大麥網）

32強對戰表

卓林普 VS 韋遜

利素禾斯基 VS 張安達

斯佳輝 VS 奧蘇里雲

丁俊暉 VS 徐思

威廉斯 VS 冰咸

吳宜澤 VS 龐俊旭

麥克艾倫 VS 占美羅拔臣

沙比 VS 派治

肖國棟 VS 鍾斯

雷佩凡 VS 施索亞

域連 VS 基拔

羅拔臣 VS 袁思俊

鶴健士 VS 霍特

梅菲 VS 麥佳亞

希堅斯 VS 卡特

奇倫威爾森 VS 沙特