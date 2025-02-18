僅領先1粒唔敢輕敵　拜仁穩陣波半細睇定食

歐聯附加賽次回合，拜仁慕尼黑主場再鬥些路迪。拜仁首回合領先2球下，比賽尾段被些路迪射入1球追至1比2，要晉級16強仍未穩陣，次回合返回主場，預料不會再大意輕敵，睇番拜仁喺主場出戰歐聯，並唔係預期咁喪攻，近3場半場全開1球或以下，提供1.5球半場細畀大家參考。（Now 643周三凌晨4時直播）

唔少球迷應該都會認為，拜仁次回合返去主場肯定會大炒些路迪，事實上拜仁近3次對些路迪，全部半場已經領先，揀半場主勝係理所當然，不過得1.37倍又熱得滯，等渡邊年提供多一個方向畀大家。

拜仁今季歐聯首戰，喺主場大炒薩格勒布戴拿模9比2，搞到之後隊隊作客安聯球場都怕死龜縮，雖然拜仁之後3次喺主場出擊歐聯都贏波，但半場全開1球或以下，對手明顯有備以來。此外，自從拜仁由高柏尼接手後，喺攻守方面平衡咗好多，始終高柏尼係後衞出身，拜仁戰術上唔係再一味死攻，甚至好似上場聯賽對利華古遜，為咗最後目的，踢「擦鞋仔波」都無所謂。大家唔好唔記得，今屆歐聯決賽將會喺安聯球場舉行，如果拜仁咁早就出局，真係超級冇面。

些路迪首回合末段追至1比2，令今場波仲有啲懸念，教練羅渣士有豐富歐戰經驗，次回合先死守拜仁，有機會先打突擊博整番一粒，成件事又唔同講法。些路迪首回合對拜仁，半場都只係輸1粒，佢哋近5場歐聯，4次半場總入球都係少過2球，半場細值得考慮。

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