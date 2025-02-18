港籃楊和首戰亞盃外：榮幸加入大家庭

2025亞洲盃男籃外圍賽將於本月20日及23日假荃灣體育館上演兩場賽事，港隊屆時主場迎戰新西蘭和中華台北，即將首度為港隊披甲的後衞楊和（Glen）直言目標只有勝利，並期望將比賽提升到另一個層次，亦希望香港球迷到場支持為港隊打氣。

28歲楊和即將迎來首次為香港隊披甲出戰國際賽，這位香港及加拿大混血兒對此感到興奮：「我目前為止的人生大部分時間都在香港，香港是我的歸宿，我的朋友和家人都在這裏，而且在港隊也有很多好友，我一直夢想著能和他們一起打球。」

楊和透露原本希望在亞盃外第二輪賽事上場，但因護照問題未能趕上：「在3個月前我終於得到了香港護照，但這是一個漫長的過程，花了將近兩年的時間」，身高6呎3吋的Glen表示因過程困難而令他更加期待為港隊比賽：「這將是兩場艱難的比賽，新西蘭和中華台北都是優秀的球隊，我幾乎認識所有台灣球員，以前和他們交過手，但我相信屆時我們已經準備充足，目標只得一個就是勝利！」楊和亦相當期待香港球迷能到場支持港隊。

事實上，楊和與港隊大部分成員早已認識並一起征戰不同賽場，故他不太擔心磨合問題：「雖然我確信需要一些時間來適應，但老實說，這並不像是我加入一支新球隊，Duncan、梁兆華等球員我都非常了解，大家曾效力南華、灣區翼龍和香港東方，我們在一起打球很多年了，所以我已經和幾乎所有球員都有過一些化學作用，甚至感覺好像每個人都已經是朋友或家人！」

談及為香港隊效力的動機，Glen回應道：「我很榮幸能為港隊效力，他們在我的整個球員生涯中給了我很多東西，也帶來了很多回憶，所以我選擇為香港披上戰衣。我很期待能像Duncan（惠龍兒）一樣在國際賽場上展現自己，而事實上他已經領導香港隊很久，希望輪到我的時候我也能幫到忙，證明我們可以將比賽提升到另一個層次，並且為香港籃球贏得更多的尊重。」楊和透露未來計劃會繼續為港隊披甲，表示自己現正處於球員生涯的巔峰期，並希望在接下來的5至8年內能夠一直為港隊效力。

2025亞洲盃男籃外圍賽

舉辦日期：2025年2月20日

開賽時間：晚上7時

對戰隊伍：中國香港vs新西蘭

地點：荃灣體育館

舉辦日期：2025年2月23日

開賽時間：晚上7時

對戰隊伍：中國香港vs中華台北

地點：荃灣體育館

票價：$120 (正價) $60(優惠價) Cityline.com 發售