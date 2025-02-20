盧卡文同阿特蘭大反面　夏天必離隊

意甲勁旅阿特蘭大喺歐聯附加賽出局後，再爆出內亂醜聞。教練加斯柏連尼喺輸畀布魯日後，公開批評盧卡文係「最差12碼劊子手」，呢位尼日利亞前鋒隨口發出聲明，聲稱被言論深深傷害。據報盧卡文同阿特蘭大已經反面，夏天離隊事在必行。

阿特蘭大喺附加賽次回合對布魯日，上半場連失3球，盧卡文下半場閃電追番1球後，本來仲有12碼機會，但盧卡文操刀被救出，估唔到賽後被加斯柏連尼無情指責：「盧卡文係我見過最差嘅12碼劊子手，就連練習嘅紀錄都好恐怖，咁緊張嘅時刻佢唔應該操刀，但佢當時入完波之後心雄，我真係唔鍾意佢嘅行為。」

盧卡文之後喺社交網反擊：「好遺憾要喺輸波後發呢段聲明，我同阿特蘭大以及呢個城市一齊成就好多事，但咁樣畀人捉出嚟指責，令我深深感受到傷害同不被尊重......比賽期間，負責操刀嘅球員指示我去處理，為支持球隊我亦負起責任。生命係要將痛苦轉化為力量，我會繼續去做。」

轉會權威Fabrizio Romano報道，阿特蘭大本來已計劃畀盧卡文夏天離隊，計劃亦唔會改變，呢位前鋒上年幾乎轉投巴黎聖日耳門，但最終轉會費傾唔掂而留隊。傳聞愛華頓、富咸同RB萊比錫都有意招攬佢加盟。