杜蘭「化骨綿掌」食紅牌　摧毀C朗冠軍夢

周六(22日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，艾納斯主場出擊兩度領先之下，最終卻以2比3不敵伊蒂法克，早前以7,700萬歐元(約6.26億港元)轉會費由阿士東維拉加盟艾納斯嘅射手祖漢杜蘭，拍打對方球員頭部，被球證直接出示紅牌趕出場，C朗隨時畀呢位「豬隊友」一手摧毀冠軍夢。

雙方上半場互無紀錄，換邊後上演入球騷，艾納斯由中場艾曼耶亞頂入打開紀錄，伊蒂法克迅速憑荷蘭名將韋拿杜姆入波扳平。其後艾納斯利用角球攻勢，由艾法度頂入再次領先，但比賽末段，呢位中堅擺烏龍，由功臣變罪人。艾納斯隨即陣腳大亂，戰至89分鐘，韋拿杜姆勁射入網，協助伊蒂法克反超前。

補時階段出現爭議性一幕，祖漢杜蘭不滿伊蒂法克球員艾馬基踢走個波拖延時間，輕輕拍對方頭部，呢位中場立即痛苦倒地，成功博取球證向祖漢杜蘭出示紅牌，艾納斯踢少1人更加無力扳平。

祖漢杜蘭前2場聯賽都梅開二度，今場冇波入之餘，仲食紅牌，令隊長C朗非常無奈。艾納斯聯賽5連勝走勢斷纜，落後榜首伊蒂哈德8分兼踢多1場，C朗想一嘗登陸沙特後首個正式賽事冠軍滋味，受到重大打擊。